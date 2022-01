Mensensmokkelaar was ook pooier illegale vreemdelingen

De Surinaamse politie heeft de 29-jarige Fu H. op woensdag 26 januari aangehouden ter zake mensensmokkel. De verdachte heeft tijdens zijn verhoor toegegeven verdiensten te halen uit de seks werkzaamheden van deze vreemdelingen. De helft van het verdiend bedrag moest aan hem worden afgestaan, meldt het Korps Politie Suriname.

Leden van afdeling Trafficking in Persons (TIP) bijgestaan door het Arrestatie Team (AT) van de politie pleegde in de late middag van 26 januari een inval op een adres in Paramaribo Noord. Bij deze actie zijn er drie vreemdelingen in de woning aangetroffen. Het drietal werd voor verhoor afgevoerd naar de afdeling TIP.

Naderhand meldden nog drie vrouwen zich op de afdeling aan. Uit het onderzoek is gebleken dat al deze vrouwelijke vreemdelingen via illegale wegen het land zijn binnengekomen. De politie kreeg informatie dat er op dat adres vrouwen werden opgehouden die in de sekshandel actief zijn.

Verder dat deze vrouwen vreemdelingen zijn die onder leiding van de verdachte Fu hun werkzaamheden verrichtten, nadat hij had gezorgd voor cliënten van het mannelijk geslacht. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de 29-jarige verdachte ter zake mensensmokkel in verzekering gesteld.

Aan de vreemdelingen werd de aanmeldplicht opgelegd.