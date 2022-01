Op de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis in Suriname, is een man met een schotwond aan zijn been zondagochtend binnengebracht. Volgens de politie van Munder bevond het slachtoffer zich in een bardancing waarbij op hem is geschoten.

Het geval deed zich voor in het ressort van politie Geyersvlijt. Het motief van het schietincident is vooralsnog onbekend. Het slachtoffer is momenteel ter observatie opgenomen in het ziekenhuis.

Aan de opsporing van de schutter wordt naarstig gewerkt.