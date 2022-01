Man die huis ex-vrouw in brand wil steken op heterdaad betrapt

De politie in Suriname heeft vandaag de 52-jarige Anton B. aangehouden nadat hij in de nacht van zaterdag op zondag 30 januari de woning van zijn ex-vrouw in brand probeerde te steken aan de Apoerastraat. Hij werd daarbij op heterdaad betrapt door een dochter van de aangeefster.

De verdachte had de leiding van een gascilinder, die buiten de keuken was geplaatst, doorgesneden en twee kussens op de cilinder geplaatst. Vervolgens besprenkelde hij vermoedelijk gasoline over de kussens, om deze in brand te steken. Hij zou net het vuur aansteken toen een dochter van de aangeefster wakker werd en naar de keuken toe liep om pap te maken voor haar baby.

De ex-vrouw stond ook op en nam de geur van gasoline waar. Samen zagen ze de man buiten. Bij de aanhouding van de verdachte aan de Langatabikistraat trof de politie een lege gallon aan, die sterk naar gasoline rook. Desondanks ontkent hij het feit met klem.

Eerder had Anton zijn ex met de dood bedreigd. De vrouw beëindigde de relatie met Anton B. in december vorig jaar. Hij woonde niet in het huis en had eerder bedreigende uitlatingen gedaan de vrouw niet met rust te zullen laten.

Hangende het onderzoek is Anton na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.