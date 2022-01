Inzittenden vluchten nadat hun auto dwars in goot crasht

Een bizar verkeersongeval aan het begin van de avond zondag in Suriname: deze auto crashte dwars in een goot nadat de bestuurder de controle over het stuur verloor. Alle drie inzittenden zijn na het eenzijdig ongeval gevlucht.

Het voertuig reed iets na 18.00u over de Vierkinderenweg, komende vanuit de kant van de Indira Gandhiweg en zou gaan in de richting van Magentakanaal. Ter hoogte van pandnummer 290 ging het echter flink mis.

Vermoedelijk verloor de bestuurder de controle over het stuur en reed van de weg. Daarbij werden een verkeersbord en een vuilnisrek geraakt, waarna de auto dwars in de goot crashte.

Er zaten drie personen in de auto die zich direct daarna uit de voeten hebben gemaakt. Ten tijde van het maken van de foto’s was de Surinaamse politie nog niet aanwezig.

Meer foto’s: