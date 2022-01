Inhalende bestuurder ramt afslaande auto en lantaarnpaal

Deze auto raakte zaterdagavond zwaar beschadigd bij een aanrijding tussen twee voertuigen in Suriname. Het verkeersongeval vond iets na 20.30u plaats aan de Kristalstraat.

Beide voertuigen reden achter elkaar in dezelfde richting over bovengenoemde weg. Ter hoogte van de Pakanistraat ging het mis toen de achterligger, de auto voor hem probeerde in te halen.

Dat gebeurde precies op het moment dat de bestuurder van laatstgenoemde voertuig rechtsaf sloeg om de Pakanistraat in te gaan.

Er volgde een zware botsing waarbij de bestuurder van het inhalende voertuig de controle over het stuur verloor. Hij ramde daarbij ook nog een vuilnisrek en een EBS lantaarnpaal (foto onder).

Niemand raakte gewond maar de schade was groot. De voertuigen zijn in beslag genomen. De Surinaamse politie onderzoekt de zaak om te kunnen vast stellen wie fout is.