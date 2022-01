Brug Langa Tabikiweg in Marowijne officieel in gebruik genomen

Newmont Suriname heeft een brug in gebruik genomen die is gebouwd over de Patamakakreek aan de Langa Tabikiweg in het district Marowijne. Het betreft een gloednieuwe brug met een lengte van 20 m en een breedte van 10 m. Haukes Construction zorgde voor de uitvoering van het project in opdracht van het ministerie van Openbare Werken. De officiële ingebruikname vond plaats op vrijdag 28 januari 2022 door OW-minister Riad Nurmohamed, burgermoeder Olivia Dominie van Marowijne Zuid-West en vertegenwoordigers van Newmont Suriname.

Newmont Suriname opereert als managing partner van het Suriname Gold Project, de goudmijn te Merian in het district Sipaliwini. Voor de mobilisatie van materiaal, materieel en personeel wordt veelal gebruik gemaakt van de openbare weg tussen Moengo (Marowijne) en Langa Tabiki (Sipaliwini). Circa 70 km van deze met lateriet verharde verbindingsweg wordt vanaf de aanvang van haar bedrijfsactiviteiten door Newmont onderhouden.

In nauwe samenwerking met de overheid, in deze met het ministerie van Openbare Werken (OW), zijn diverse kreekovergangen in deze weg reeds vervangen door duurzame constructies, die voldoen aan de hedendaagse eisen. In goed overleg met de bewoners uit de omgeving is deze nieuwe betonnen brug ontworpen en vervolgens gebouwd in een periode van 5 maanden. Het gaat om een duurzame verbetering van de Surinaamse openbare infrastructuur waar de weggebruikers en de lokale gemeenschappen nog decennialang de voordelen van kunnen ervaren.

OW-minister Nurmohamed gaf tijdens zijn speech te kennen dat hij bij zijn aantreden eerst met alle DC’s had gesproken en had beloofd dat hij niet zomaar aan projecten zou werken zonder medewerking van de DC’s, RR’s, Basja’s en de omliggende gemeenschap, want zij weten het best waar de knelpunten zijn van hun woonomgeving. Bij zulke infrastructurele projecten moeten sociaaleconomische studies worden gedaan, daar infrastructuur enorm duur is. De laterietwegen vooral in Marowijne, Brokopondo en Sipaliwini zijn ontsluitingswegen voor heel veel dorpen en moeten dringend aangepakt worden.

De regering heeft besloten dat Openbare Werken meer moet werken aan deze ontsluitingswegen. “De kunst ligt nu in het zoeken naar andere manieren om dit te realiseren zonder de begroting teveel te belasten. In dit kader wordt wederom een beroep gedaan op bedrijven om een handje mee te helpen. Eveneens zal worden gekeken naar buitenlandse investeerders” zei OW-minister Nurmohamed tot slot van zijn toespraak.