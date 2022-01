Bestuurder verleent geen voorrang: zware aanrijding met twee gewonden

Bij een zware aanrijding vanmorgen in Paramaribo zijn twee mensen gewond geraakt. Het verkeersongeval vond rond 10.00u plaats op de kruising van de Letitia Vriesdelaan en de Henck Arronstraat in Suriname.

Een van de voertuigen reed over de Letitia Vriesdelaan en verzuimde voorrang te verlenen aan het verkeer over de Henck Arronstraat. Het gevolg was een harde botsing tussen de twee voertuigen.

De auto die over de Henck Arronstraat reed, kwam na de botsing ook nog tegen een schutting op de hoek aan. Beide bestuurders raakten gewond.

De schade is groot, zoals ook op de foto te zien is. De Surinaamse politie was snel ter plaatse en heeft de zaak in onderzoek.