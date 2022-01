Deze auto is zondagochtend vroeg compleet afgebrand op een erf aan de Gongrijpstraat in Suriname. De brand werd door de bewoners die op het erf wonen na 06.30u ontdekt.

De politie van Centrum en de Surinaamse brandweer werden gealarmeerd. De brandweer kon de brand binnen 10 minuten blussen. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de autobrand. De eigenaar van het voertuig was niet ter plaatse.

De politie van Centrum heeft de zaak in onderzoek