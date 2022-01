14-jarige Jylaisa vermist in Amsterdam

In Amsterdam is de 14-jarige Jylaisa Dollard sinds 29 januari om 10.00u vermist. Dat heeft haar moeder vandaag bekend gemaakt.

Het meisje vertrok gisterochtend uit huis in Amsterdam-Noord en is daarna niet meer terug gekeerd. Ze is 1.75m lang en heeft donker haar. Ze had bij vertrek witte Nike Air Force gympen en een zwarte lange jas aan.

De politie wil graag weten waar Jylaisa is en hoe het met haar gaat. Heeft u informatie over deze vermissing? Neem dan contact op met 0624518318/0614111973 of de politie 09008844.