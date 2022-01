Voortvluchtige kettingrukker na meer dan twee maanden aangehouden

Een 25-jarige man die op 15 november 2021 een halsketting van een man wegrukte, is afgelopen woensdag door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) aangehouden.

De voortvluchtige verdachte Niquel G. werd na goed speurwerk en bekomen informatie op zijn woonadres te Paramaribo opgespoord en aangehouden, meldt het Korps Politie Suriname.

Zijn kompaan Jonathan C. is eerder aangehouden in deze zaak. Uit het voorlopig onderzoek kwam naar voren dat beide verdachten op 15 november met een personenauto over de Schimmelpennickstraat reden. Volgens verklaring van Jonathan zei Niquel hem op een bepaald moment het voertuig even te stoppen

Bij die gelegenheid vroeg Niquel aan een man die voorbijliep of hij hem wat kon vragen. Terwijl hij dat vroeg, greep hij de halsketting van de man weg, waarna zij met een vaart wegreden. De benadeelde viel op het wegdek en liep schaafwonden op.

De aangehouden Niquel is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie achter slot en grendel geplaatst. Hij wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan diefstal middels geweldpleging.

De halsketting is nog niet achterhaald.