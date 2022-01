Voertuig bij woonhuis in brand gestoken

Een voertuig is zaterdagochtend door onverlaten in brand gestoken aan de Samboerastraat te Hanna’sLust. In gesprek met Waterkant.Net zegt de benadeelde H.S. dat hij omstreeks 02.30 uur wakker werd, nadat hij een geluid buiten hoorde alsof iemand vuur aanstak. Hij zag hierna een gloed buiten en hoorde iemand het erf uitrennen.

De eigenaar stond op, ging naar buiten en zag dat zijn auto in brand stond. Met behulp van omstanders duwde hij zijn auto van de garage naar de inrit en bluste het vuur met een brandblusser en water. De ingeschakelde brandweer hoefde daardoor niet in actie te komen. Het voertuig is gedeeltelijk afgebrand.

Volgen hem is er drie weken terug ook al geprobeerd het huis in brand te steken. Er werd toen een molotovcocktail (brandbom) naar zijn woning gegooid. Hij heeft geen idee wie hier achter zou zitten en waarom men dit doet.

De politie van De Nieuwe Grond is belast met het onderzoek.