VIDEO: Documentaire over ambitieuze scheidsrechter Shona Shukrula

Deze week is de documentaire ‘De Wetten van Shona’ uitgekomen. Het is een intrigerend portret over de ambitieuze officier van justitie en scheidsrechter Shona Shukrula, die haar droom najaagt en zich op alle vlakken inzet voor rechtvaardigheid en fairplay.

Shukrula, dochter van een vader geboren in Suriname en een Nederlandse moeder, is geen onbekende in de voetbalwereld. Sinds 2017 staat ze op de FIFA-lijst en floot ze meerdere interlands en Champions League-wedstrijden.

De 30-jarige Shona is voorbestemd om de eerste vrouwelijke arbiter in het Nederlandse betaald voetbal te worden. Ze combineert het scheidsrechtersbestaan met haar baan als officier van justitie en aast op haar debuut in de Keuken Kampioen Divisie.

De druk is enorm, maar opgeven zit niet in haar DNA. Toch slaat de twijfel toe wanneer die jaarlijks en allesbepalende conditietest eraan komt‚Ķ Meer zie je hieronder in ‘De Wetten van Shona’ is geproduceerd door de KNVB en kwam tot stand met support van ARAG en hieronder te zien: