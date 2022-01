Stichting Wi Tru Sranan opgericht voor nationale eenheid, waarden en normen

Op maandag 24 januari 2022 is de Stichting Wi Tru Sranan aan de samenleving gepresenteerd. De stichting stelt zich ten doel samen te werken naar collectieve waarden, normen en eenheid als fundament voor een gezonde samenleving en duurzame ontwikkeling.

Dit via een nationaal te voeren dialoog, educatie en communicatie om zodoende te komen tot die collectieve waarden en normen die als ethisch kompas sterker dan nu sturend zullen zijn bij ons denken, handelen en ons gedrag. Dit primair in het belang van nationale eenheid en de duurzame ontwikkeling van Suriname.

Collectieve waarden en normen vormen het fundament van elke gezonde samenleving. Werken aan de ontwikkeling en de beleving van deze waarden en normen is een proces waar wij zoveel als mogelijk anderen bij gaan betrekken. Daarom dan ook onze brede aanpak via educatie, communicatie en een nationale dialoog. De missie van de stichting Wi Tru Sranan is om:

Via nationale dialoog, alle maatschappelijke groeperingen rond collectieve waarden en normen te verbinden

Activiteiten rond definitie, promotie en educatie van deze waarden en normen te leiden en te faciliteren om de beleving daarvan een dagelijkse realiteit te maken

Te bouwen aan een platform voor verandering

Samen te werken met en verkrijgen van steun van nationale, regionale en internationale organisaties voor het realiseren van de Visie De Visie van Wi Tru Sranan luidt:

Een saamhorige Surinaamse samenleving met collectieve waarden en normen, die door eenieder worden beleefd en die welvaart, welzijn en ontwikkeling van iedere burger ondersteunen.

Het bestuur van de stichting:

Leden

Dirk Currie – Voorzitter

Helyante Mac-Donald – Ondervoorzitter/ Dialoog

Neville Power – Secretaris

Naomi Blijd – Penningmeester

Irene Ramdien – Commissaris/ Educatie

Jean-Pierre Polanen – Commissaris/ Communicatie

Nephille Stekkel – Commissaris

“Wij staan voor faciliteren, verenigen, verbinden en positieve content produceren. Wij zijn niet politiek gelieerd, geen overheid en zijn er ook niet op uit te oordelen of terecht te wijzen. Wij willen bruggenbouwers en fakkeldragers van het goede zijn bij het creëren van collectieve waarden en normen en de beleving daarvan” aldus de stichting.

De stichting is te bereiken via het emailadres info@witrusranan.sr en meer informatie over de stichting is te vinden op de website www.witrusranan.sr