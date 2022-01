Steekpartij tussen arbeiders om vuilnisbak

Twee arbeiders van een visbedrijf aan de Stiviweg, een zijstraat van de Sir Winston Churchillweg, kregen zaterdagmorgen ruzie om een vuilnisbak, die uitmondde in een steekpartij.

De verdachte Dimo was bezig met werkzaamheden toen het slachtoffer S.L., een vuilnisbak van hem wegnam. Hierover kregen beide arbeiders ruzie. Volgens Dimo duwde het latere slachtoffer hem met kracht waardoor hij kwam te vallen.

Dimo trok daarbij een mes en zwaaide daarmee in de richting van zijn collega. Het mes raakte het slachtoffer aan zijn linkerbovenbeen. De politie van Livorno werd ingeschakeld, die de verdachte overgebracht naar het bureau terwijl het slachtoffer werd afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp (SEH).

Volgens de medecollega’s werd S.L. rond 10.00u bij de SEH binnengebracht maar was tot in de middag nog niet medisch behandeld. In het belang van het onderzoek is Dimo in verzekering gesteld. Het onderzoek duurt voort.