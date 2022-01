Prijs liter benzine in NL naar recordhoogte gestegen

De gemiddelde landelijke adviesprijs voor een liter benzine (Euro95) in Nederland, stijgt dit weekend naar 2,146 euro. De prijs voor een liter benzine is hierdoor naar een nieuwe recordhoogte gestegen.

Volgens deskundigen wordt de prijsstijging onder meer veroorzaakt door spanningen aan de grens tussen Rusland en Oekraïne. Een andere oorzaak is dat de dollar ten opzichte van de euro duurder geworden is. En olie wordt vrijwel altijd in dollars afgerekend.

Nederland heeft al een tijdje de op een na duurste benzine ter wereld, blijkt uit dit overzicht. Volgens dat overzicht zijn de prijzen in Suriname aan de lage kant.