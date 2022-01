Plantage Frederiksdorp opent ‘Het Verhalenmuseum’

Plantage Frederiksdorp in Suriname, opent dit weekend ‘Het Verhalenmuseum’. Vol verhalen over de mensen die nu op de oude plantages wonen, over visserij en landbouw, de zee en het land, over hard werken en ook lachen en dansen.

Op de bovenverdieping van de voormalige directeurswoning is deze eigen Surinaamse ‘Hall of Fame’ te zien met alledaagse helden (foto). Bekijk een voorproefje op de website ‘Het geheugen van Commewijne’.

Op die website worden persoonlijke verhalen van de bewoners op rechteroever van de Commewijnerivier verzameld. Noord Commewijne bestrijkt een plantagegebied van Suriname, heeft een grote, veelal onbeschreven, geschiedenis en roept heel veel herinneringen op.

Frederiksdorp was een koffie- en cacaoplantage aan de noordoostelijke oever van de Commewijnerivier in het district Commewijne in Suriname. Het ligt in de buurt van de plantages Guadeloupe, Buitenrust en Johan Margaretha. In 2016 werd Frederiksdorp overgenomen en ingericht voor internationaal toerisme.

De historische woningen en nieuw gebouwde moderne cabana’s tussen de sinaasappelbomen zijn ingericht volgens internationale standaarden en de faciliteiten zijn uitgebreid met zwembad, een groot pooldek, een loungebar en verhuur van fietsen, kano’s en meer.

In 2017 bundelt Frederiksdorp alle dorpen aan de rechter oever van de Commewijnerivier in het Noord Commewijne Toerisme Cluster om te werken aan toerisme ontwikkeling.