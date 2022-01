Natio Suriname wint eerste wedstrijd onder coach Stanley Menzo

Het elftal van Suriname heeft haar eerste wedstrijd onder leiding van de nieuwe bondscoach Stanley Menzo, vrijdag gewonnen van Barbados.

In het Dr. Ir Franklin Essedstadion werd de vriendschappelijke ontmoeting 1-0 in het voordeel van Natio. Het enige doelpunt in de wedstrijd werd in de 2e minuut van de 2e helft gescoord door Jamilhio Rigters.

Op dinsdag 1 februari neemt Suriname het op tegen Guyana.

Bondscoach Menzo, zijn technische staf en het bestuur van de Surinaamse Voetbalbond (SVB) hebben eerder op de dag hun opwachting gemaakt bij de Surinaamse president Santokhi. Hij gaf een gesigneerde kopie van zijn autobiografie cadeau aan president Santokhi als dank voor zijn ontvangst.

Het staatshoofd is ervan overtuigd dat Menzo Suriname op het gebied van voetbal naar een hoger niveau zal brengen. De regeringsleider heeft benadrukt dat de voetbalbond een coach uit de diaspora met bijzondere kwaliteiten heeft aangesteld om de kar te trekken. “Het aantrekken en inzetten van diaspora talent voor alle sectoren is onderdeel van het beleid van deze regering”, aldus de president.