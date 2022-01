Dowieman vandaag begraven in Suriname

In Suriname vond vandaag de uitvaart plaats van Desmond Oswald Lewis beter bekend als ‘Dowieman’ bekend van de reggae en dancehall band Reinforcement. Voor zijn begrafenis vanmiddag, was er vanaf 12.30u een tribute aan de zanger welke werd gehouden te Ocer (foto onder).

Later op de middag vertrok de stoet met de kist (foto) richting Annette’s Hof aan de Jaggernath Lachmonstraat. Daar werd Dowieman ten grave gedragen.

De in Guyana geboren Dowieman (67) werd eerder deze maand via de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo opgenomen. Hij had een lelijke wond aan zijn rechtervoet en die volgens de doktoren moest worden geamputeerd.

De amputatie vond kort daarna plaats, maar desondanks verloor de zanger op 17 januari in het ziekenhuis het leven.