Bewaker laat bedrijfsauto met draaiende motor achter om eten te halen

Een personenauto van een beveiligingsbedrijf is vrijdagochtend kort na een diefstal onbeheerd aangetroffen. Een van de bewakers van het bedrijf liet het voertuig met draaiende motor voor zijn woning in Paramaribo achter, om eten te halen.

Hij was in zijn pand toen een man is weggereden met de auto. De bewaker schakelde na de ontdekking meteen het beveiligingsbedrijf in. Hij schakelde ook familieleden en de politie in.

De man die wegreed in de wagen zou vermoedelijk door hebben dat hij zou zijn achtervolgd. Het voertuig heeft een GPS-volgsysteem. De auto is teruggevonden; er is niets weggenomen.

De verdachte is nog onbekend.