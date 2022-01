Veelzijdige muzikant Wilgo ‘Silloh’ Willems overleden

In Amsterdam is de veelzijdige muzikant Wilgo Willems, ook wel bekend als Silloh, overleden. Dat heeft een familielid vrijdag bevestigd aan de redactie van Waterkant.Net.

Willems, ondermeer bekend als zanger van het nummer ‘Tan Koniman’ bij Conjunto Latinos, was enkele dagen geleden in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen nadat hij was gevallen bij het fietsen. Vandaag werd bekend dat hij het niet heeft gered.

Muziekvrienden reageren vol ongeloof en verslagenheid op de dood van de zanger, die ook furore maakte als tekstschrijver en gitarist.