Inbrekers plunderen bettingshop aan de Fredrikshoopweg

Criminelen hebben in de nacht van maandag op dinsdag 25 januari een inbraak gepleegd in een Suribetshop aan de Fredrikshoopweg in Suriname. Zij maakten drie smart televisietoestellen, de camera-installatie met bijbehorende harde schijf en de dagopbrengst buit.

In gesprek met Waterkant.Net zegt de eigenaar, Johan Mainsi meer bekend als ‘oom Jo’ dat de televisietoestellen niet kleiner zijn dan 42 inch. Volgens de benadeelde is hij bijkans zes maanden gestart met deze onderneming.

“Ik run een bar/restaurant en BBQ zaak en een bettingshop. Als ik de daders op heterdaad had betrapt zou het niet goed zijn aflopen”, aldus de eigenaar. Hij vermoedt dat de inbraak door jongens van de buurt is gepleegd.

De ondernemer heeft vanwege de inbraak enorme schade opgelopen. De daders hebben de wand, die met cementboard was opgetrokken vernield en via die opening toegang verschaft tot de zaak (foto).

De Surinaamse politie is op de hoogte gesteld van de inbraak. Het onderzoek duurt voort.