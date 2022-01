Familie doodgereden Roxana Baksh teleurgesteld in rechtssysteem

Familieleden van de 36-jarige Roxana Baksh die vorig jaar werd doodgereden door een automobilist toen ze aan het trimmen was, zijn teleurgesteld in het rechtssysteem van Suriname. De familie was donderdag aanwezig bij de behandeling van de strafzaak, waarin de verdachte Amitkoemar zich moest verantwoorden. In deze zaak heeft de magistraat de automobilist veroordeeld tot een geheel voorwaardelijke straf van 1 jaar.

“Dat wil zeggen dat de doodrijder nimmer de straf zal uitzitten. Het is een formaliteit dat hij veroordeeld is, maar feitelijk zegt het vonnis ons niets. Het rechtssysteem in Suriname is al niet wat het wezen moet, maar vandaag hebben wij als nabestaanden mogen ervaren hoe onrecht aanvoelt. Hoe het aanvoelt wanneer de staat in gebreke is gebleven om een rechtvaardig vonnis uit te schrijven. Een simpele beschikbaarheid van materiaal voor het uitvoeren van alcoholblaastesten en bloedtesten is er niet”, stelt schoonzus Rabeena Baksh die ook een van de slachtoffers is.

Sinds 2018 kunnen er geen blaastesten door de politie uitgevoerd worden, omdat de ademanalyseapparatuur waarmee de ademanalysetesten oftewel blaastesten worden gedaan, gekalibreerd moet worden.

Bij de aanrijding met dodelijke afloop op de Sir Winston Churchillweg, op 21 juni 2021, vielen er vier slachtoffer van wie er een is komen te overlijden. Drie slachtoffers en andere getuigen hebben aangegeven ze dronkenschap bij de autobestuurder hebben waargenomen. De waarnemingen c.q. getuigenissen van deze slachtoffers golden echter niet als wettig bewijs voor het vonnis.

“Dat de politie ook hun eigen deel in dit alles heeft, laten wij even terzijde. Ondanks aandringen van de familie en omstanders was er geen blaastest- en of bloedtest uitgevoerd, omdat er geen materiaal beschikbaar was. Dit is toch iets om je als burger zorgen te maken? Dat elke dronkaard je geliefde of naaste dodelijk aanrijdt en omdat er geen middelen zijn om dat wettelijk als bewijsmiddel vast te stellen, gaat de verdachte vrij uit. Doe je hierdoor de slachtoffers en nabestaanden niet dubbel pijn? Je verliest al een dierbare en dan nog geconfronteerd met de onrechtmatige handelingen zijdens het rechtssysteem”, stelde Baksh.

De ontevreden familie richtte een ondertekende brief aan de Procureur-Generaal (PG) met 108 handtekeningen, waarin om een grondig onderzoek werd gevraagd. De PG liet dit door de afdeling Onderzoek Personeelszaken (OPZ) onderzoeken. Uit dat onderzoek bleek dat er geen waarneming van dronkenschap was bij Amitkoemar. Ook de verbalisant en de inspecteur verklaarden op de strafzitting dat zij geen tekenen van dronkenschap hadden geconstateerd. De beschuldigingen van de familie zijn hierdoor weerlegd.

“Hoe betrouwbaar is het onderzoek van OPZ”, merkte Baksh op.

De kantonrechter achtte het rijden onder invloed niet bewezen omdat de staat in gebreke is gebleven. Amitkoemar H. is veroordeeld tot een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 jaar geheel voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar, ontzegging van de rijbevoegdheid voor de duur van 2 jaar zonder aftrek. Met dit vonnis blijft hij op vrije voeten en dit doet de nabestaanden enorm pijn.