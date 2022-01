CBB-personeel krijgt training klantgerichtheid

In het kader van het verbeteren van de dienstverlening van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) heeft minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (BiZa) in Suriname, op 25 januari het officiële startsein gegeven voor de Klantgerichtheidstraining ten behoeve van het CBB-personeel.

Deze training maakt onderdeel uit van het transformatieproces van CBB en markeert het vervolgtraject van het “Onderzoek naar de kritische behoeften en verbeterpunten voor een klantgerichte CBB-dienstverlening” dat in de periode mei-september 2021 werd uitgevoerd door het Onderzoeks- en Adviesbureau Door Advisory.

De bewindsman vindt dat de afnemers van CBB-diensten en producten beter op maat moeten worden bediend. “Er moet veel veranderen bij CBB, maar natuurlijk kan dat niet binnen één dag.” De huidige Covid-pandemie heeft er ook voor gezorgd dat de geplande transformatie van CBB naar een meer klantgerichte organisatie enigszins achter op schema is geraakt. “Maar we komen wel zeker daar, waar we moeten zijn, zolang je in beweging blijft kom je vooruit.”, aldus Minister Somohardjo.

CBB-directeur Diana Kanapé-Poki onderstreept dat haar beleidsgebied een van de grootste dienstverlenende organisaties binnen de overheid is en dat het ministerie zich hiervan bewust is. “Daarom heeft het ministerie ervoor gekozen om te investeren in de medewerkers.” De training is bedoeld voor alle loketambtenaren, omdat ze de eerste linie zijn die contact hebben met het groter publiek.

Medewerkers van het CBB-hoofdkantoor van de Jaggernath Lachmonstraat zijn de eerste groep die getraind zullen worden en daarnaast van Paramaribo en Wanica. De overige districten komen daarna aan de beurt. Het Onderzoeks- en Adviesbureau Door Advisory is belast met de training.