Taxichauffeur berooft en verkracht buitenlandse passagier

De Surinaamse politie heeft afgelopen week de 35-jarige taxichauffeur Marvin A. aangehouden en in verzekering gesteld. De man wordt ervan verdacht een vrouwelijke passagier vorig jaar oktober in een in aanbouw zijnde woning in het district Wanica te hebben verkracht, bedreigd en beroofd, meldt het Korps Politie Suriname.

De aangeefster, een vreemdeling met de initialen G.F. verklaarde bij de politie dat ze op stap was met haar zus en op de locatie waar zij voor vertier waren, achter was gebleven. Toen ze de volgende ochtend naar huis ging, stapte zij op de kruising van de Welgedacht B- en de Mawakaboweg in een taxi.

Gelet op het feit dat G.F. niet bekend was met de omgeving en niet exact aan de taxichauffeur kon aangegeven hoe zij zich moest begeven naar haar logeeradres, reed Marvin samen met haar in enkele straten van de buurt. Op een gegeven moment kwamen zij terecht op het adres alwaar de in aanbouw zijnde woning staat.

Bij die gelegenheid hield Marvin de jonge vrouw voor dat zij niet hoeft te betalen voor de taxirit. Onder bedreiging werd G.F. uit het voertuig gesleurd naar de plek. Na de aangeefster seksueel te hebben misbruikt, nam Marvin haar tas met inhoud weg en liet haar achter in de in aanbouw zijnde woning.

Kort daarna begaf het slachtoffer zich naar de straat en werd door een voorbijganger overgebracht naar het politiebureau De Nieuwe Grond voor het doen van aangifte.

Na bekomen informatie en door de veiliggestelde camerabeelden van de omgeving waar de strafbare feiten zijn gepleegd, kwam de verdachte in beeld. Hij werd opgespoord en op zijn werklocatie aangehouden. Marvin gaf eerlijk toe de strafbare feiten te hebben gepleegd.

is op woensdag 19 januari na uitgewerkte informatie door leden van de Recherche van Regio Midden (RRM) op zijn werkplek aan de Slangenhoutstraat opgespoord en aangehouden.

De tas van de vrouw is nog niet terecht. De verdachte verklaarde aan de politie dat de tas van G.F. in zijn auto was, maar dat deze bij een inbraak in zijn auto is weggenomen. Van deze inbraak heeft Marvin geen aangifte van diefstal gedaan. De man is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie achter slot en grendel geplaatst.

Het onderzoek wordt voorgezet door RRM.