Sint Gerardusschool viert 100-jarig bestaan

De Sint Gerardusschool in Konomerume (Donderskamp) aan de Wayamaborivier bestond dinsdag, 25 januari, precies een eeuw (100 jaar). Dit lieten leerkrachten, leerlingen en ouders niet onopgemerkt voorbij gaan. Vanaf maandag zijn ze gestart met sportactiviteiten, toneel en gedichtenopvoeringen en sambura-muziek, meldt de Vereniging van Inheemse dorpshoofden in Suriname (VIDS).

De dag begon met een kerkdienst, bijgewoond door districtscommissaris Erwien Linga van het ressort Boven-Coppename. “We zijn trots met het bereiken van deze mijlpaal en we zijn onze voorouders erg dankbaar voor hun bijdrage aan de bouw van de school”, zegt Ignatius Mandé, hoofd van de Sint Gerardusschool.

De school is 25 januari 1922 opgericht door fraters van het Rooms-Katholieke Bisdom en bewoners van Konomerume. De eerste school bestond uit een traditionele Inheemse kamp. Later werd de school een houten gebouw met een dak van zinkplaten. Bij de derde verbouwing is de school opgezet op de huidige locatie.

De school was eerst in het savanne gebied van het dorp gebouwd, maar omdat later meer mensen dicht bij of langs de rivier zijn gaan wonen, is het gebouw op een centrale plek neergezet. “Dat is in de jaren tachtig gebeurd”, herinnert Mandé zich.

Hij zegt dat de school in een redelijk goede staat verkeert en elk leerjaar (van 1 tot 8 ) heeft een lokaal. “Het gaat niet om een gebouw dat vervallen is”, zegt het schoolhoofd. Ook zijn alle onderwijzers lokale krachten, hetgeen Mandé als hoogtepunt beschouwt. Hierdoor is het dorp niet afhankelijk van leerkrachten uit Paramaribo. Een minpunt is, dat de school niet beschikt over internet.

De school is vernoemd naar Gerardus Majella, een Italiaanse heilige, die leefde tussen 1726 en 1755. Hij is onder andere bekend om zijn liefdadigheidswerk en werd in 1904 heilig verklaard.