Militair neergestoken, dader voortvluchtig

In Suriname is een militair donderdagochtend neergestoken met een scherp voorwerp. Hij werd met twee steekwonden voor behandeling naar de Spoedeisende Hulp (SEH) afgevoerd.

Uit het eerste onderzoek blijkt dat twee vrienden in Paramaribo kort voor het incident een woordenwisseling kregen, welke uitmondde in een steekpartij. Het slachtoffer, de militair Lorenzo L., werd tot twee keer toe ter hoogte van zijn oksel gestoken met een scherp voorwerp.

De steekgrage verliet de plaats en is vooralsnog voortvluchtig. De politie van Munder was naar de SEH voor onderzoek. De gewonde L. kon de politie niet aangeven waarmee hij precies is gestoken. Hij verkeert buiten levensgevaar.

Het onderzoek duurt voort.