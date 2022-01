Zoon DNA-lid betrokken bij diefstal stier; wilde na verkoop gaan chillen met opbrengst

Een zoon van een bekend assembleelid in Suriname is onlangs door de recherche van regio Midden aangehouden in verband met de diefstal van een zwarte stier. Hij werd na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM) heengezonden.

Op zondag 23 januari kreeg de politie een tip binnen dat aan de Hanna’s Lustweg een stier werd verhandeld, die van een misdrijf afkomstig zou zijn. De sterke arm werkte deze informatie uit en toog naar het adres. Ter plaatse troffen de agenten de koper M.O. en de verkoper S.T. aan.

Zij bevonden zich op dat moment op een perceel met daarop een in aanbouw zijnde woning, waar het beest in een pick-up werd ingeladen. Beide mannen werden aangehouden en op aanwijzing van de verkoper S.T. werd de 21-jarige S.E., de zoon van een parlementariër, opgespoord en aangehouden ter voorgeleiding. Het trio werd na overleg met het OM en na een ernstige waarschuwing heengezonden.

Op social media plaatste een zekere mevrouw Santousha een bericht omtrent de gepleegde diefstal. Volgens haar post op Facebook zijn er camerabeelden, waaruit blijkt dat het misdrijf rond 11.00 uur is gepleegd. Na de ontdekking stapte zij naar de politie en deed aangifte.

Later op de dag werd ze ontboden op het bureau en daar kwam zij het DNA-lid samen met haar zoon en nog twee andere mannen tegen. Een van hen herkende zij als een bekende opkoper. Zij confronteerde hem met het feit. Volgens de aangeefster verklaarden de zoon van de volksvertegenwoordiger en de verkoper dat zij voornemens waren om het beest te verkopen om vervolgens met de opbrengst te gaan chillen.

“Ik ben de benadeelde en moet SRD 2.500,- aan schut kosten betalen. De jongens zijn niet opgesloten en als benadeelde moet ik hier en daar rennen. Ik heb intussen het dier na 19.00 uur terug gehad”, aldus het bericht van de benadeelde op social media.