Vrouw uit Nederland dood na ‘Brazilian Butt Lift’ in Turkije

Een Nederlandse vrouw, die naar Turkije was gegaan voor een zogeheten ‘Brazilian Butt Lift’, is maandag overleden aan de gevolgen van de ingreep. Dat melden diverse Nederlandse media.

De Brazilian Butt Lift is een beruchte operatie waarbij de chirurg eigen vet van de patiënt overbrengt naar de bil om zo een rondere, vollere achterkant te krijgen.

De vrouw die nagelstyliste is, vertrok zondag naar Istanboel en had een dag later een afspraak met één van de chirurgen die de operatie zou uitvoeren. Om nog onduidelijke redenen is het op de operatietafel helemaal misgegaan.

Vorig jaar overleed de 39-jarige Sharida Tuinfort uit het Nederlandse Rockanje ook na een cosmetische operatie in Turkije. De alleenstaande moeder van drie kinderen, kreeg op woensdag 24 februari 2021 in Istanbul de ingreep. Drie dagen later kwam ze te overlijden.