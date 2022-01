VHP keurt beschuldigingen Etnel ten zeerste af

De Vooruitstrevende Hervormings Partij in Suriname (VHP) heeft zojuist een verklaring naar buiten gebracht naar aanleiding van het bericht dat verschenen is in de pers en op de Facebook pagina van Patricia Etnel. Daarin gaf de NPS politica aan dat ze oorlog gaat voeren met de VHP.

Aanleiding hiervoor is dat de VHP -volgens Etnel- een aanval tegen haar en haar zoon zou zijn begonnen. Eerder op de dag werd bekend dat de zoon van een DNA-lid betrokken zou zijn bij de diefstal van een stier. Het zou dus gaan om de zoon van Etnel en zij vindt dat het een scenario van de VHP is, dat is opgezet tegen haar zoon.

In een verklaring zegt de VHP:

“De VHP acht het in dit stadium niet wenselijk om commentaar te geven op het bericht. De NPS heeft een spoed hoofdbestuursvergadering uitgeschreven en komt vanavond bijeen om de zaken op een rijtje te zetten en met elkaar te overleggen”, aldus de partij die zegt de uitkomst van deze vergadering af te wachten.

“De VHP als coalitiegenoot heeft een historische relatie met de NPS. De VHP is de mening toegedaan dat NPS hierover eerst intern moet beraadslagen waarna de VHP en de totale coalitie in overleg kunnen treden. Ook de VHP fractie heeft een soortgelijk standpunt. Maar de beschuldiging dat de VHP achter deze zaak zit keuren wij als partij ten zeerste af”, meldt de VHP in een woensdagavond uitgebrachte verklaring.