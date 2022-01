Tiener betrokken bij fataal bromfietsongeluk Nieuw-Amsterdam uit ziekenhuis

De tiener die afgelopen weekend met haar moeder op de bromfiets betrokken was bij een fataal ongeluk te Nieuw-Amsterdam, is ontslagen uit het ziekenhuis. De 14-jarige Marcella maakt het naar omstandigheden goed, zegt haar broer tegen de redactie van Waterkant.Net.

Marcella en moeder Claudia Pawirodjojo-Lingers (48) zaten op de brom op de Commissaris Roblesweg, toen een aanhangwagen met waterscooter van een pick-up loskwam en tegen de bromfiets botste. Haar moeder overleed ter plaatse. Marcella werd met nek- en rugklachten ter verpleging opgenomen in het ziekenhuis.

Gisteren mocht ze de ziekeninrichting verlaten (foto). Het gaat naar omstandigheden goed met haar. De drie kinderen die Claudia achterlaat (van 14, 21 en 30 jaar) hebben veel te verwerken. Het is een zware periode want ze moeten zich ook gereed maken voor de uitvaart die komende week zal plaatsvinden.

Over de 34-jarige bestuurder die met de aanhangwagen reed, is bekend dat hij voorheen politieman was. In die hoedanigheid was hij ooit betrokken bij een dodelijk schietincident. Zijn rijbewijs is ingevorderd.