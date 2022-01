SCLAN houdt eerste virtuele meeting voor 2022

Leden van de Spouses of CARICOM Leaders Action Network (SCLAN) hebben hun eerste online meeting gehad voor 2022. Dat gebeurde op dinsdag 25 januari 2022. First Lady Mellisa Santokhi-Seenacherry is op 26 oktober van het vorige jaar gekozen tot de vicevoorzitter van SCLAN en de echtgenote van de premier van Belize, Rossana Briceno tot voorzitter. First Lady Santokhi zal samen met de voorzitter en de leden werken aan de projecten die zijn opgesteld voor de komende twee jaren.

First Lady Santokhi gaf tijdens het online moment aan zeer vereerd te zijn om de functie van vicevoorzitter van het network te vervullen. Zij kijkt uit naar een goede samenwerking met de rest van het team en wilt zich sterk gaan inzetten voor de projecten die in de pijplijn zitten en wat de groep samen kan bereiken. “Wij als vrouwen van Caribische leiders moeten onze doelen promoten en samen werken aan het verwezenlijken van deze doelen. In denk dat de meeste van onze doelen identiek zijn”, zei First Lady Santokhi. Zij voorziet een zeer productieve samenwerking met eenieder van het netwerk.

Rossana Briceno, echtgenote van de premier van Belize en speciaal gezant voor de ontwikkeling van gezinnen en kinderen, geeft aan dat er veel te doen is en dat zij samen met de rest van het team wil werken aan de SCLAN-pijlers. Ook wil zij graag meer samenwerkingsverbanden aangaan in de regio.

SCLAN werd formeel opgericht op 5 september 2017 tijdens een bijeenkomst in Belize City, Belize met als overkoepelend doel een kader te bieden waar First Ladies hun inspanningen kunnen coördineren en hun platforms kunnen gebruiken om te pleiten voor en activiteiten uit te voeren die gericht zijn op de aanpak van cruciale vraagstukken als hiv/ aids, gendergerelateerd geweld, tienerzwangerschappen, baarmoederhalskanker en geestelijke gezondheid.

Tijdens de online meeting is gesproken over enkele projecten die in 2022 uitgevoerd zullen worden, zoals een attitude onderzoek met betrekking tot gendergerelateerd geweld, evenals projecten met betrekking tot een bewustwordingscampagne voor jongeren en de samenleving.