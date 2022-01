Patricia Etnel gaat oorlog voeren tegen VHP, stapt uit coalitie

NPS politica Patricia Etnel heeft vandaag een flinke sneer uitgedeeld aan coalitiepartner VHP. In een kort bericht op haar Facebookpagina zegt het DNA-lid dat ze geen deel meer uitmaakt van de coalitie en oorlog gaat voeren tegen de VHP.

“De VHP wilt oorlog met Patricia Etnel en zal die oorlog ook krijgen!Mi na langa libi langa blo!Ik ben NPSer, maar ik ben geen deel meer van de coalitie! Blesi!” schreef Etnel zojuist op haar pagina.

Tegen de Surinaamse nieuwssite SR Herald zegt Etnel dat de VHP een aanval tegen haar en haar zoon is begonnen. Eerder op de dag werd bekend dat de zoon van een DNA-lid betrokken zou zijn bij de diefstal van een stier. Het zou dus gaan om de zoon van Etnel.

De jongeman werd onlangs door de recherche van regio Midden aangehouden in verband met de diefstal van een zwarte stier. Hij werd na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM) heengezonden. Volgens de NPS’er is het een scenario dat is opgezet tegen haar zoon.

“Ik ga oppositie voeren tegen de VHP. Ik ben geen deel meer van de coalitie” zegt ze tegen de site.