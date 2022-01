KPS: ‘Verdachten gooiden kruk op volgauto presidentiële colonne’

Het Korps Politie Suriname heeft zojuist bekend gemaakt dat Gideon A., Iwan A., Emanuel A. en Sidney W. zijn aangehouden, nadat zij zich schuldig hadden gemaakt aan het verhinderen van een voertuig in de presidentiële colonne. Uit camerabeelden blijkt dat ze een kruk op een volgauto hebben gegooid.

De politie werkte de bekomen informatie uit aan de hand van de veiliggestelde camerabeelden. Uit het voorlopig onderzoek kwam naar voren dat de verdachten voornoemd zich op woensdag 29 december 2021 aan de Waterkant schuldig hebben gemaakt aan het verhinderen van een voertuig in de presidentiële colonne.

De colonne werd begeleid door drie motorrijders met zwaailicht en sirene. Bij die gelegenheid begaf het viertal zich op de weg en gooiden met een kruk, waarbij de rechter achter hoeklens van het volg voertuig is vernield, meldt de politie vandaag.

Na bekijken van de beelden kwam de verdachte Sidney in beeld. Deze verdachte is op maandag 24 januari aan de Waterkant door de Surveillance Unit aangehouden. De drie anderen zijn op vrijdag 21 januari in samenwerking met de Recherche van Paramaribo op dezelfde locatie aangehouden.

Het is niet uitgesloten dat er meerdere aanhoudingen in deze zaak zullen worden verricht. De mannen hebben wel toegegeven zich op de weg te hebben begeven, maar zij ontkennen de vernieling aan het voertuig te hebben gepleegd. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn alle vier verdachten hangende het onderzoek in verzekering gesteld.