Jong koppel drinkt verdelgingsmiddel, jongeman overleeft het niet

Een jongeman (19) in Suriname heeft na een ruzie met zijn vriendin een verdelgingsmiddel ingenomen. Hij is maandag overleden. Zijn vriendin (16) kwam dinsdag erachter dat hij maandag door suïcide is overleden en zij nam ook een verdelgingsmiddel in. Omdat zij weinig heeft ingenomen, heeft zij het overleefd.

De gezondheidstoestand van het meisje is stabiel. Zij pakte een fles waarin er slechts een beetje verdelgingsmiddel over was en voegde water toe om het in te nemen. Zij werd naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

De jongeman woonde in Saramacca en zijn vriendin in Wanica.

Praten over zelfmoord? Ga naar uw huisarts of bel PCS 477190 of de crisishulplijn 114 (van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 15.00u).