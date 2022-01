Op de kruising van de Rama- en Via Bellalaan in Suriname, heeft zich vanmiddag een aanrijding voorgedaan tussen twee auto’s. Beide voertuigen belandden daarna deels in de goot langs de weg na de botsing.

De bestuurder van de Toyota Tercel, die over de Ramalaan reed, verleende geen voorrang aan het verkeer over de Via Bellalaan met als gevolg de aanrijding. Niemand raakte gewond.

De politie van Uitvlugt werd gealarmeerd over het verkeersongeval en was snel ter plaatse.