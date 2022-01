Dienstauto rijdt EBS-mast kapot en duikt in goot

Deze dienstauto van een ex-minister in Suriname, is woensdagmorgen betrokken geweest bij een verkeersongeval op de verlengde Welgedacht C-weg. Bij het ongeval is een EBS mast gesneuveld.

De bestuurder van de Ssangyong Musso pick-up reed vanuit de Mawakaboweg richting de Bomaweg toen er volgens zijn verklaring een tegenligger op zijn rijhelft terechtkwam.

Hij zou zijn uitgeweken voor de tegenligger en knalde tegen de EBS-mast, waarna het voertuig met de neus in de goot terechtkwam. De politie van Santo Boma zag plotseling een vonk en is toen erop afgegaan.

Ter plaatse werd het dienstvoertuig van een ex-minister aangetroffen. De bestuurder is vermoedelijk een militair. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Het voertuig raakte beschadigd