Ex-zanger muziekformatie aangehouden voor verduistering SRD 700.000

Praveen B., een ex-zanger van een bekende muziekformatie in Suriname is zondag door leden van recherche Regio Midden aangehouden terzake verduistering van SRD 700.000. De bandmanager S.P. deed afgelopen week aangifte tegen Praveen. De verdachte nam voorschotten in ontvangst bij mensen en droeg het geld niet over aan de manager.

Op 16 januari plaatse S.P een mededeling op Facebook dat Praveen geen deel meer uitmaakt van zijn muziekformatie. Verder schreef de manager dat personen die reeds een voorschot bij Praveen hebben betaald in contact moeten treden met hem.

Tot nu toe blijkt dat er aangifte is gegaan van zeven ton SRD. De verdachte is momenteel aangehouden ter voorgeleiding. Het Surinaamse Openbaar Ministerie beslist in de ochtend over zijn lot.

De verdachte is naast een zanger ook een ondernemer. Hij was op vrijdag 24 april 2020 ontvoerd en beroofd te Latour. De daders maakten daarbij een tas inhoudend een onbekend geldbedrag en sieraden buit. Tijdens de ontvoering sprong hij uit de rijdende auto van de rovers en kon zichzelf veiligstellen.