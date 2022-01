Drive thru uitreiking student excellence award

VOS best geslaagden in Suriname zijn afgelopen vrijdag in het zonnetje gezet door Rotary Club Paramaribo Central (RCPC). De Student Excellence Awards werden voor de 35e keer uitgereikt. De grote winnaars waren: Sharona Raghoebir, scholengemeenschap Nickerie – VWO en Tiffany Antheunis, avondopleiding hoofdakte (foto onder).

De mondelinge presentaties hebben online plaatsgevonden op 6 en 7 november 2021. De presentaties zijn op basis van vooraf vastgestelde criteria getoetst. Een panel van rotarians van Rotary Club of Paramaribo Central is belast met de jurering voor de ‘Student Excellence Awards’.

Tijdens de mondelinge presentaties is er gelet op de volgende aspecten: een positieve instelling, een gezonde levensstijl, een goede studieplanning en time- management, het respecteren van waarden en normen in de samenleving, de ondersteuning van de directe omgeving, met name het gezin, zelfvertrouwen en geloof in eigen kunnen te hebben, een voorbeeld voor anderen te willen zijn door de optimale inzet van eigen talenten en mogelijkheden, een goede balans tussen inspanning (studie) en ontspanning te vinden, oog te hebben voor de behoefte aan ondersteuning van je medestudenten en anderen, waarde te hechten aan de betekenis van religie en geloof te hebben in een hoger wezen.

De locatie voor het drive through event is gesponsord door Ringcenter plaza aan de ringweg. RCPC is alle sponsoren zeer erkentelijk voor hun genereuze cadeau’s. Alle best geslaagden hebben zich aan de nationale Covid-19 regels gehouden en zijn allen met leuke cadeau’s naar huis vertrokken. Het is de tweede keer dat RCPC op deze manier een event organiseert voor jongeren.