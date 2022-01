Weer 6 coronadoden op één dag genoteerd

In Suriname zijn zaterdag 22 januari weer 6 coronadoden genoteerd. Het totaal aantal personen dat sinds de start van de pandemie is overleden aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus, is hierdoor gestegen naar 1.237.

Dat blijkt zaterdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Uit de update blijkt verder dat er 466 nieuwe dagelijkse besmetting zijn geregistreerd na 946 keer testen. Dit betekent een besmettingspercentage van 49,26%.

Het aantal personen in de ziekenhuizen is vergeleken met de dag ervoor, enigszins gelijk gebleven en bedraagt momenteel 84. Ook zijn er 8 patiënten op de intensive care.

Zaterdag werd tevens bekend dat er nieuwe COVID-19-maatregelen tot nader order gelden. Een van de maatregelen is dat de avondklok weer vanaf 23.00u ingaat.

