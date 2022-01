Ex-vrouw steekt man in hand met mes

De politie in Paramaribo kreeg zaterdag een melding van een steekpartij aan de Troelistraat in Suriname. Een vrouw zou haar ex-partner met een mes in zijn rechter handpalm hebben gestoken.

Ter plaatse aangekomen constateerde de politie dat het geen ernstige steekverwonding. Het slachtoffer besloot daarom geen aangifte te doen en de zaak te laten voor wat het was.

Hij vond het niet nodig om er een politiezaak van te maken en liet de agenten gaan. Waarom de vrouw de man in zijn hand stak is niet bekend.