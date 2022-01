‘Dat Brunswijk de echte baas is in Suriname en niet Santokhi, is flauwekul’

Volgens freelance journalist Wilfred Leeuwin is ‘vicepresident Brunswijk de echte baas in Suriname, niet president Santokhi’. Dat opperde Leeuwin afgelopen vrijdag in dit opiniestuk met bovengenoemde titel in de Nederlandse krant NRC Handelsblad. In een ingezonden stuk dat hieronder te lezen is, noemt Idris Naipal deze uitspraak flauwekul.

Hypocrisie ten top [INGEZONDEN]

Journalisten werken vaak onder zeer moeilijke omstandigheden om ons op de hoogte houden van het laatste nieuws. De behoefte aan betrouwbare informatie is heel groot, feiten zijn belangrijk voor ons als samenleving, maar we hebben geen behoefte aan roddels en onwaarheden.

Wilfred Leeuwin, vertelt onwaarheden over de gezagsverhouding tussen de president en de vicepresident. Met zijn opmerkingen dat Brunswijk, de echte baas is en niet Santokhi, probeert hij de president te desavoueren, en dat is zeer verwerpelijk. Dat president Santokhi, niet de ‘sheriff’ van Suriname is en dat hij bang is om de macht kwijt te raken, en niet in staat is de mensenrechten, inclusief de bescherming van de vrije pers in zijn land te waarborgen, is je reinste kolder!

Dit had ik niet verwacht van een journalist, van zo een kaliber. Zijn intentie is heel duidelijk, namelijk spanning te creëren tussen de president en de vicepresident en daarmee de samenleving te voeden met haat en racisme; dat is een gevaarlijke zaak. Heel frappant is dat de vicepresident in Suriname wordt geboycot maar in Nederland wordt hij gepromoot door Wilfred Leeuwin, dat is hypocrisie ten top.

Dat de persvrijheid in Suriname in gevaar is, staat als een paal boven water. We willen geen situaties hebben van de jaren ’80, die we gekend hebben tijdens de militaire dictatuur van Bouterse. Als Wilfred Leeuwin stelt dat de bedreiging van een journalist door het privé-legertje van vicepresident Brunswijk, onbestraft is gebleven, is dat een grove leugen, want de zaak is reeds in behandeling bij de rechter.

Leeuwin dient te weten dat inmenging in lopende strafzaken verboden is, ook de president mag niet bemoeien. Niemand staat boven de wet, als de verdachten schuldig worden bevonden zullen ze gestraft worden.

De regering onder leiding van president Santokhi, heeft veel gevallen van corruptie naar het Openbaar Ministerie gestuurd voor onderzoek. Wat moet de president nog meer doen? Moet hij zelf op de stoel van de rechterlijke macht of het Openbaar Ministerie gaan zitten? Men moet nu een keertje ophouden om steeds de vinger naar de president te wijzen. Mij bekruipt het gevoel dat men doelbewust politieke pijlen richt op de president, blijkbaar om hem het regeren moeilijk te maken. Maar Ik ben ervan overtuigd dat de president zich niet zal laten afschrikken door dit soort absurde opmerkingen.

Leeuwin zegt dat de president tijdens zijn bezoek aan Nederland zich graag de Sheriff laat noemen en op verschillende podia zich als moraalridder opwerpt en dat in contrast is wat hij in zijn eigen land doet. Die opmerking is absoluut een pure onzin. President Chan Santokhi, is nog steeds de man van Law & Order, daarvan is hij helemaal niet afgeweken. Men dient te weten dat de president ook gebonden is aan wettelijke regels van het land.

Idris Naipal