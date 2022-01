40.000 SRD en 300 euro gestolen uit kofferbak: verdachte aangehouden

De 39-jarige Dameion F., is afgelopen maandag door de politie van Commewijne ingerekend wegens gekwalificeerde diefstal. Hij wordt ervan verdacht een tas met daarin een geldbedrag groot SRD 40.000,- en Euro 300,- te hebben gestolen uit de kofferbak van een auto.

De benadeelde was afgelopen zaterdag 15 januari op een feest aan de Golekweg. Hij parkeerde zijn voertuig naast het huis waar er gefeest werd. Omdat het vrij laat werd besloot de aangever de nacht daar door te brengen. Toen hij later wakker werd begaf hij zich naar zijn auto. De benadeelde kon zijn tas, die hij in de kofferbak had geplaatst, nergens vinden.

Na de ontdekking stapte hij bij de politie en deed aangifte. De politie op haar beurt stelde een buurtonderzoek in. Een anonieme getuige had de verdachte Dameion in de auto gezien. Op basis van deze getuigenverklaringen werd Dameion aangehouden. Hij ontkent de diefstal met klem.

Gaande het onderzoek werd de tweede verdachte Moore J. in beeld gebracht. Op die bewuste nacht was Dameion en Moore samen. Deze laatste verklaarde bij de politie dat hij inderdaad met Dameion was en dat zijn vriend Dameion hem SRD 2000,- gaf om te chillen. Na alle partijen te hebben gehoord werd afstemming gepleegd met het Openbaar Ministerie in Suriname.

Dameion werd in verzekering gesteld op verdenking van de vermeende diefstal en Moore werd na verhoor heengezonden.