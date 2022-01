LIVE: Master of the Guianas schaaktoernooi

Athena Chess organiseert vandaag de eerste editie van de Master of the Guianas. Het is een online schaaktoernooi en vangt aan om 19:00 uur. Het is een toernooi voor schakers van Guyana en Suriname met een prijzenpot van USD 650.

Het toernooi zal volledig op Lichess.org afgewerkt worden. Dit is een gratis en open-source schaakplatform welke door vrijwilligers en donateurs in stand wordt gehouden.

Het Zwitserssysteem format zal gehanteerd worden waarbij 9 rondes worden afgewerkt. Het speeltempo is 5 minuten (zonder increment) per persoon per wedstrijd.

Het toernooi is hier live te volgen.