Een laagbouwwoning in de Daniel Kensiesteeg te Onverdacht staat momenteel in lichterlaaie. Het Korps Brandweer Suriname is reeds op hoogte gesteld en is onderweg naar het brandadres. Dit bevestigt brandweervoorlichter Olton Pinas tegenover Waterkant.Net.

Van een alerte buurtbewoner verneemt de redactie dat het huis nagenoeg geheel is afgebrand. Een alleenstaande man woonde in het pand. De oorzaak van de brand is vooralsnog onbekend.

Het onderzoek duurt voort.