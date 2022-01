Eerste operatie uitgevoerd in Regionaal Ziekenhuis Wanica

In de splinternieuwe en moderne operatiekamer van het Regionaal Ziekenhuis Wanica (RZW) werd vrijdag de eerste patiënt behandeld. De operatie werd uitgevoerd door de orthopeed Steven Samijo en het betrof een ingreep aan de linkerhand van een patiënt. De operatie is succesvol verlopen.

De directie van het RZW is Samijo zeer erkentelijk voor zijn inzet en ook voor het bewerkstelligen van deze operatie.

De orthopeed die vaker spreekuur houdt in het RZW, is zeer tevreden over het verloop van de operatie. Hij kijkt uit naar de volledige ingebruikname van de overige afdelingen en belooft zijn ondersteuning te blijven bieden aan het ziekenhuis.

Het RZW beschikt over vier moderne operatiekamers die van de nieuwste snufjes zijn voorzien. Deze zijn van grote waarde omdat de kwaliteit van operaties er verder mee kan worden verbeterd, meldt het ziekenhuis.