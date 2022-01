Auto beschadigd door afgeschoten kogel

De bewoner op een adres aan de Esperanceweg in Suriname, kreeg de schrik van zijn leven toen hij vrijdagmiddag met zijn voertuig wilde uitrijden en een ruit in elkaar zakte. Bij nader onderzoek werd een kogelinslag in het voertuig aangetroffen.

De politie werd gealarmeerd die een onderzoek ter plaatse verrichtte. Zaterdagochtend werd een huls door de forensische opsporing aangetroffen en in beslag genomen.

Volgens de aangeefster hebben enkele rashonden van een buurtbewoner een andere hond vrijdagmiddag aangevallen op haar terrein. De hond zou vervolgens meegesleurd zijn door de rashonden naar een andere locatie. Even later hoorde zij een schot afgaan.

De aangeefster heeft sterk het vermoeden dat het om hetzelfde schot gaat, dat het voertuig op haar terrein heeft geraakt. De politie is reeds met een onderzoek gestart. De benadeelde zal officieel aangifte doen.

Wie voor de kosten zal opdraaien is nog niet duidelijk.