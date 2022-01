95 personen in ziekenhuizen, 3 doden en 715 nieuwe gevallen

In Suriname is het aantal personen dat in ziekenhuizen wordt behandeld aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus, vrijdag 21 januari gestegen naar 95. Op de intensive care liggen op dit moment 8 patiënten.

Dat blijkt vrijdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Uit de update blijkt verder dat er 715 nieuwe besmettingen zijn genoteerd na 1.685 keer testen.

Ook is er sprake van 3 coronadoden, waardoor het totaal aantal doden sinds de start van de pandemie begin 2020 is gestegen naar 1.231.

De cijfers van vrijdag 21 januari 2022: