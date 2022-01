Bromfietser zonder verzekering knalt achterop auto

Deze bromfietser is vanmorgen aan de Bomaweg in Suriname gewond geraakt, toen hij met zijn brom tegen een auto knalde die voor hem reed.

Beide weggebruikers reden rond 11.50u in dezelfde richting over de Bomaweg gaande richting Welgedacht C weg. Door nog onbekende oorzaak kwam de bromfietser tegen zijn voorrijder aan. Hij kwam op het wegdek te vallen en liep verwondingen op.

In eerste instantie was de bromfietser voor korte tijd bewusteloos. De politie was er heel snel bij en schakelde een ambulance in. Tijdens het onderzoek bleek dat zijn bromfiets langer dan twee jaren niet verzekerd was.

Het is vooralsnog onduidelijk hoe de schade van de benadeelde gedekt zal worden. De politie van Santodorp heeft de bromfiets in beslag genomen.

Het onderzoek duurt voort.