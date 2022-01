De Braziliaanse president Bolsonaro is vanmiddag enthousiast welkom geheten door een groep landgenoten, die zich langs de weg hadden verzameld. Dat is te zien in onderstaande beelden.

Bolsonaro landde iets voor het middaguur op Zanderij. Toen hij vertrok en richting de stad reed stopte de auto voor een groep Brazilianen die zich langs de weg hadden verzameld.

De president nam even de tijd om zijn landgenoten te groeten. Daarna reed hij door richting Paramaribo.

De beelden: