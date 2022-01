Simulatietraining brandweer zorgt even voor paniek

Een simulatietraining van de brandweer heeft donderdagmorgen even voor paniek gezorgd bij velen. De brandweerpost Gemenelandsweg kreeg een melding binnen, betreffende een kerosinetank in brand op het achterterrein van GOw2 aan de Van ’t Hogerhuysstraat.

Commandant Errol Narain zegt tegen onze redactie dat hij niet op de hoogte was van de simulatie, ook wel drill genoemd. “Omstreeks 09.17 uur kregen wij de brandmelding via het Command Center (CC) van het Korps Politie Suriname (KPS) binnen. Manschappen van brandweerpost Gemenelandsweg rukten binnen drie minuten uit en waren binnen zes minuten op het brandadres.

Ter plaatse aangekomen hebben wij niets van een brand waargenomen. Naderhand kwam de beveiligingsdienst van GOw2 naar ons toe. Die maakte ons kenbaar dat het ging om een drill. Hij gaf aan welke tank zogenaamd in brand stond. Ik heb het toen vanuit mijn perspectief bekeken en op mijn tempo opgetreden.

Wij waren ter plaatse met vier voertuigen. Onze eerste inzet was twee lichtschuim stralen. Intussen kreeg ik assistentie van brandweerposten Knuffelsgracht en Toekomstweg. Ik heb toen beide lichtschuimstralen ingezet, zodat wij grote oppervlakte kunnen afdekken.

Intussen werd ook een dompelpomp gereed gehouden. Deze was bedoeld voor de afkoeling van de overige brandstoftanks. Zoals iedereen weet is kerosine zeer brandbaar, dus gingen we met alle zorg ermee om”, aldus commandant Narain.